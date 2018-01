O homem e a mãe natureza A mãe natureza nos tem enviado sinais. O ano de 2015 está a caminho de ser o mais quente da história. Há algumas semanas, o furacão Patrícia, o mais forte jamais registrado pelos meteorologistas, provocou ventos de 320 quilômetros por hora, um recorde. A temperatura média do Ártico subiu a um nível que duplicou a velocidade com que aumenta no resto do planeta. Isto provoca um degelo rápido: a cada dez anos a superfície gelada do Ártico diminui em torno de 9%. Por seu lado, o enorme degelo dos polos aumentará o nível do mar e poderá tornar impossível a vida em muitas cidades costeiras.