"O Iraque é de vocês", diz Rumsfeld a iraquianos O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, visitou hoje pela primeira vez o Iraque após a vitória anglo-americana contra as forças de Saddam Hussein. Ele foi a Bagdá e Basra, a segunda cidade mais importante do país. A viagem ocorre pouco depois de tropas americanas terem matado 15 iraquianos que participavam de protestos antiamericanos na cidade de Falluja. "O Iraque pertence a vocês (iraquianos)", disse Rumsfeld em mensagem divulgada pelo rádio e pela televisão na região da capital iraquiana. "A coalizão não tem intenções de ser dona do país." "Eu quero que o povo iraquiano viva em liberdade e que possa construir um futuro no qual o seu líder responda pelo povo, ao invés de matá-lo", continuo o secretário de Defesa. Rumsfeld se reuniu com o general aposentado Jay Garner, escolhido pelo governo dos Estados Unidos como o administrador civil do Iraque para a transição. Garner disse aos repórteres americanos que deveriam ter orgulho da rápida vitória. "Eu me preparava para enfrentar poços de petróleo em chamas e uma tremenda crise humanitária. Mas os poços não estavam queimando e não há uma crise humanitária", disse. O general David Mckernan, comandante das forças da coalizão em terra, também demonstrou otimismo: "para cada coisa que não parece correta, existem outras 10 coisas correndo bem". Em Basra, o secretário de Defesa teve uma reunião com o general britânico Robin Brims, comandante das forças que obtiveram o controle da cidade. Veja o especial :