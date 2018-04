O líder do WikiLeaks, vítima da fama Julian Assange se agita como se estivesse sendo caçado. Num restaurante etíope barulhento, no bairro londrino de Paddington, ele procura falar baixo para despistar os temidos agentes da inteligência ocidental. Pede para os que ainda lhe são fiéis utilizem celulares com código e troca o seu como quem troca de camisa. Assange registra-se em hotéis com nomes falsos, pinta o cabelo, dorme em sofás e no chão, não usa cartão de crédito, apenas dinheiro, com frequência emprestado dos amigos. "Por estar determinado a seguir neste caminho, acabei nesta situação extraordinária", disse ele durante um almoço.