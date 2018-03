O maior navio de cruzeiro do mundo começa a navegar O maior navio de cruzeiro do mundo, o Freedom of the Seas, que custou US$ 720 milhões, saiu esta semana do estaleiro em Turku, na Finlândia, e já iniciou a travessia do Atlântico rumo a Nova York, onde chega no dia 10 de maio. No dia 12, será batizado em Miami por Katherine Louise Calder, uma mulher que cuida, como mãe adotiva, de mais de 400 crianças. O imenso navio começa a fazer cruzeiros regulares a partir do dia 04 de junho. A Royal Caribbean inovou neste navio, apresentando a bordo uma pista de patinação no gelo, parede de escalada e uma avenida. Apresenta ainda novidades, como uma piscina para prática de surf, pscinas projetadas para fora do navio, ringue de boxe, entre outras muitas atrações. Vejas os meganúmeros do maior navio de cruzeiro do mundo: CUSTO: 720 milhões de dólares PESO: 160 mil toneladas - ou 80 mil carros ou 32 mil elefantes adultos ALTURA: 72 metros; são 63 metros a partir da linha d´água, o que equivale a duas estátuas da Liberdade COMPRIMENTO: 339 metros - ou 100 metros maior que o estádio do Maracanã LARGURA: 56 metros, ou duas vezes a medida da envergadura dos braços do Cristo Redentor VELOCIDADE: 21,6 nós CAPACIDADE: 4.375 hóspedes CABINES: 1.817 As principais atrações Piscina para surf Jacuzzis projetadas para fora do navio, a 34 metros do mar Ringue profissional de boxe Pista de patinação no gelo Parede de escalada a 61 metros acima do mar Uma avenida repleta de bares, pubs, lojas e cafés que corta o navio e mede 135,64 metros, maior que um campo de futebol Todas as cabines têm tvs de tela plana Na piscina para adultos há música sub-aquática Biblioteca com 3.600 volumes Teatro para 1.350 pessoa A maior suíte pode acomodar até 14 pessoas. São 113 metros quadrados, 4 quartos, 4 banheiros, 2 banheiras de hidromassagem, sala de jantar, área externa de 75 metros quadrados com hidromassagem, bar e mesa de jantar ao ar livre