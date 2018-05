O marketing do segredo do vestido

A Clarence House não poderia adotar melhor estratégia de marketing do que a de manter segredo absoluto sobre o vestido da noiva. Claro que eles atribuem à tradição de não estragar a surpresa para o noivo. Mas há algo mais envolvido nisso - o marido vai ser mesmo o último a saber, pois até que Kate o encontre amanhã no altar, o mundo terá visto todos os detalhes do tal vestido.

Se o modelo azul de jérsei drapeado da marca Issa, da estilista brasileira Daniella Helayel, usado por Kate no noivado virou até vestido de boneca, imagine o vestido de noiva. E se um vestido de noiva já surta qualquer mulher, imagine uma futura rainha. E mais do que isso, o modelo escolhido vai ser de fato revelador. Vai simbolizar a princesa do novo milênio - seja lá o que isso represente de fato.

Em 1947, a rainha Elizabeth II se casou com um modelo de Norman Hartnell. Bordado com pérolas e cristais, era inspirado na obra Primavera, de Botticelli, e representava a esperança do pós-guerra. Na década de 80, a opulência foi representada pelo vestidão volumoso que Lady Di usou, de mangas bufantes e cauda de absurdos 7,62 metros - criação do ex-casal David e Elizabeth Emanuel.

Kate, por sua vez, já demonstrou várias vezes que é anti-ostentação. Dizem que o casal foi obrigado a escolher a cerimônia na Abadia de Westminster - eles queriam algo menor, em uma capela, mas acabaram cedendo à pressão. O segredo em torno do criador do vestido está trancafiado sob a coroa da rainha. Mas boatos não faltam: Alice Temperley (que provavelmente assina o vestido de Carole, mãe da noiva), Sarah Burton para Alexander McQueen, Erdem, a desconhecida Sophie Cranston, da marca espanhola Libélula, e até a própria Kate, que o teria desenhado. A única certeza é que será britânico.

Isso tudo sem falar nas joias. Como será a tiara? Algum exemplar da família real ou uma singela coroa de flores? Acredite, tudo pode acontecer. E isso tem a ver com tradição: foi com flor de laranjeira no cabelo que a rainha Vitoria se casou com seu amado Albert em 1840.

