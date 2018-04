O melhor nome que já desafiou o chavismo O ex-governador do Estado venezuelano de Miranda, Henrique Capriles Radonski, é tido por analistas críticos ao governo do presidente Hugo Chávez como o melhor nome da oposição em 14 anos para tirar o líder bolivariano do poder. Jovem e com um discurso conciliador, o candidato da Mesa de Unidade Democrática tem apostado nessa eleição em uma estratégia similar à adotada por Chávez em sua primeira vitória eleitoral, em 1999.