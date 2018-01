O menu do casamento real da Dinamarca Após o casamento, realizado às 16 horas (11 horas de Brasília) os noivos ? príncipe herdeiro Frederik e a agora princesa Mary ? recebem seus 800 convidados para uma recepção com jantar no Palácio de Fredensborg. O cardápio: Timbale de bacalhau da Noruega; ouriços das florestas reais ao molho rôti, rissoles de batatas de Samsoe (uma ilhota dinamarquesa); ervilhas à parisiense no molho de cogumelos e molho Morel; vol-au-vent União Perfeita; aspargos brancos dinamarqueses e galinha Bornholm com salpicos de cidra de maça. De sobremesa: doce de chocolate branco Príncipe e Princesa. Vinhos: La Cigaralle du Prince Consort 2000, Cahors Chateau de Caux 1996 e Magnum Champagne Mercier Cuvée Frederik & Mary.