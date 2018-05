''O momento carismático da Revolução Cubana acabou''

Arturo López-Levy, ANALISTA CUBANO

Fidel Castro continuará como "fator importante" nos rumos de Cuba, apesar de sua saída definitiva do comando do PC Cubano - que chamou um burocrata de 80 anos para a segunda posição mais importante, como meio de preparar uma transição política inevitável e acabou por traçar sua linha de aproximação ao capitalismo. A avaliação é do professor cubano Arturo López-Levy, da Universidade de Denver, no Colorado. "O momento carismático da política cubana acabou", afirmou, em entrevista ao Estado.

Fidel deixou oficialmente a presidência de Cuba em 2008 e agora deixa o PCC. Pode-se prever sua aposentadoria completa ou apenas um distanciamento?

Ele será um fator importante na política cubana, mesmo depois de sua morte. Fidel se vê como revolucionário e esse tipo de gente, como dizia Danton, não descansa até chegar ao túmulo. Mas o momento carismático da política cubana acabou. O governo será medido por sua capacidade de prover bem-estar para a população, mais participação política e defesa da soberania.

Que mensagem o PC quis dar aos cubanos ao eleger José Ramón Machado, de 80 anos, como segundo secretário-geral?

Foi um ato paradoxal, mas esperado. O congresso aprovou mudanças substanciais na economia e, em menor medida, na política cubana. Entre elas, limites para os mandatos, que são extremamente importantes para a futura sucessão. Mas, para adotar essas mudanças, elegeu um político burocrático tremendamente conservador. Era uma decisão esperada, pois Raúl Castro havia insistido em criticar o modelo fidelista de elevar quadros mais jovens "por helicóptero" a postos fundamentais. Depois da demissão de Felipe Pérez Roque (ex-chanceler) e de Carlos Lage (ex-vice-presidente), criou-se um vazio. Raúl decidiu cobri-lo para os próximos cinco anos. Machado não será o sucessor de Raúl, a menos que este adoeça. Seu papel será supervisionar a criação de uma nova forma de dirigir, com separações entre o PCC e o governo, e contribuir para a designação ou eleição do sucessor de Raúl - ou sucessores. É possível que o Artigo 74 da Constituição seja revisto, para permitir a presença do primeiro-secretário do PCC e presidente do Conselho de Estado e também do Presidente de Conselho de Ministros.

O 6.º Congresso discutiu a regulação da propriedade privada em Cuba, mas não anunciou nenhuma medida efetiva. Em setembro, o governo cubano havia permitido a formação de pequenas empresas e de companhias cooperativas. Essas medidas estão funcionando?

Não houve medidas específicas sobre o regime de propriedades em Cuba, mas foram aprovadas linhas muito claras, que mudam as fronteiras ideológicas do regime político cubano. A propriedade privada e o mercado não foram somente permitidos, mas considerados legítimos e desejáveis pelas autoridades. Há ainda a rejeição à concentração da propriedade privada, mas isso também tende a mudar no futuro. Por exemplo, o Congresso aprovou a ampliação da quantidade de terras entregues em usufruto aos que a exploram com eficiência.

Cuba está atrasando seu processo de reforma econômica ou está tentando criar uma fórmula própria para reinserir-se ao capitalismo?

