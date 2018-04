O mundo em que vivemos de fato

Thomas L. Friedman, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Pela primeira vez em muitos anos, um democrata concorre à presidência e apresenta uma nítida vantagem em matéria de política de segurança nacional. Isso não diz respeito a "como as coisas deveriam ser" e os republicanos estão absolutamente furiosos com isso. Há um motivo pelo qual o presidente Barack Obama está na frente na questão da segurança nacional. Isso ficou evidente em seu recente discurso na ONU, que mostrou um presidente plenamente consciente de que hoje vivemos num mundo mais complexo - e afirmar isso não equivale a arranjar um pretexto.

Por sua experiência em negócios internacionais, Mitt Romney deveria compreender isso. No entanto, age como se tivesse aprendido política externa na lanchonete da esquina, onde o cardápio e a arquitetura raramente mudam. Em vez de apresentar uma visão realmente nova do mundo, Romney prefere o mesmo tradicional ovos com bacon republicano - ou seja, a ideia de que os democratas são uns babacas desdentados incapazes de enfrentar os inimigos americanos e defender os valores do país, que os republicanos são durões e estamos de volta a 1989.

Ou seja, os EUA dominam o mundo com um poderio sem igual para dobrar o mundo segundo lhes convém e a única coisa que falta é um presidente com "vontade política". A única coisa que falta é um presidente disposto simultaneamente a enfrentar a Rússia, atacar a China, dizer aos iraquianos que os EUA não estão deixando o seu país, esnobar o mundo muçulmano delegando as decisões em matéria de política árabe-israelense ao primeiro-ministro de Israel, dar sinal verde a Israel para bombardear o Irã - e aumentar o orçamento da defesa cortando ao mesmo tempo os impostos e eliminando o déficit.

Tudo isso não passa de uma "pose" - sem a menor indicação de como o país poderia fazer todas essas coisas contraditórias de uma vez ou sem o simples reconhecimento de que duas guerras e o gigantesco corte dos impostos do governo George W. Bush limitaram a capacidade de fazer até mesmo a metade disso tudo.

Analisemos o mundo em que vivemos realmente: trata-se de um mundo que se tornou muito mais interdependente e, portanto, amigos que enfrentam uma crise profunda (como a Grécia) agora podem prejudicar os EUA assim como as ameaças dos inimigos. Um mundo onde o colapso dos rivais dos EUA (como a China) pode afetar tanto quanto o seu fortalecimento. É um mundo em que um vídeo de péssima qualidade exibido no YouTube, feito por um sujeito ao qual de repente se deu uma importância extrema, pode causar mais danos do que a propaganda milionária de uma superpotência concorrente. É uma economia globalizada em que a Câmara do Comércio dos EUA, o maior lobby empresarial americano, se opõe à proposta de Romney de designar a China como manipuladora do câmbio e pressiona o Congresso para que retire as restrições ao comércio impostas na Guerra Fria à Rússia, país que o tosco Romney definiu como "o inimigo geopolítico número 1" dos EUA. É um mundo no qual, às vezes, recuar - e preocupar-se mais em recuperar a força em casa - é a iniciativa mais importante em política externa que se possa adotar porque, quando os EUA estão em melhores condições - suas instituições, escolas e valores - podem inspirar outros países, enquanto Rússia e China ainda terão de depender de transições ou da prepotência para se impor aos outros. É ainda um mundo em que é necessário o uso da força, ou a ameaça da força, contra inimigos implacáveis (o Irã), mas um mundo no qual um estímulo no momento e no lugar certo também pode ser eficaz.

Somando tudo isso, temos um mundo no qual os EUA terão maior responsabilidade (porque hoje os aliados europeus e japoneses estão economicamente enfraquecidos) e menos recursos (porque os EUA terão de reduzir o orçamento da defesa) para administrar um conjunto mais complexo de atores (porque muitos dos países com os quais Washington precisa tratar agora são democracias recém-nascidas cujo poder emana do povo e não mais de um só homem - como o Egito - ou Estados debilitados, como o Paquistão). Um mundo onde a capacidade americana de influir em outras potências maiores é limitada (porque a enorme receita do petróleo e gás da Rússia lhe confere grande independência e porque para qualquer guerra que se pense em deflagrar na Ásia será necessário pedir dinheiro emprestado da China).

Essa complexidade não dá suporte ao isolacionismo, mas que os EUA utilizem seu poderio com cautela e de uma maneira cuidadosamente calculada.

Por exemplo, ouvir Romney criticando Obama pela fraqueza depois do ataque ao consulado americano em Benghazi, na Líbia, dá a impressão de que se Romney fosse o presidente ele teria ordenado imediatamente um contra-ataque. Mas isso teria abortado uma resposta que foi muito mais significativa: os próprios líbios foram às ruas com o slogan "Não nos roubarão nossa revolução", invadindo o quartel central das milícias islamistas que mataram o embaixador americano. Isso mostra o quanto tanta complexidade pode nos surpreender.

Num ponto Romney poderia representar concretamente um desafio para Obama em política externa: a decisão equivocada do presidente de dobrar o contingente no Afeganistão. Mas Romney não pode fazer isso, porque o Partido Republicano pretendia triplicá-lo. Portanto, não está havendo debate algum sobre a melhor maneira de os EUA se desenredarem da sua maior confusão em política externa, um debate de história em quadrinhos - "Eu sou durão; ele não" - sobre todos os outros temas. Nesse sentido, a política externa e a interna se assemelham consideravelmente.

No dia seguinte às eleições, teremos um imenso "precipício" na nossa frente: como tratar com o Afeganistão, o Irã e a Síria, sem a orientação dos candidatos ou uma procuração dos eleitores. Os eleitores terão de seguir a própria intuição para saber qual dos dois tem mais intuição para se orientar pelas dificuldades desse mundo. Obama já demonstrou certo preparo a esse respeito. Romney não. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

