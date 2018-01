O noivo e 44 mortos numa festa da casamento na Índia Um incêndio ocorrido nesta sexta-feira (23) durante uma festa de casamento no sul da Índia causou a morte de 45 pessoas, inclusive o noivo. A noiva e dezenas de convidados ficaram feridos, informaram autoridades locais. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a polícia especula que um curto-circuito no sistema de iluminação teria desencadeado as chamas, que se espalharam rapidamente pelas tendas de palha posicionadas no terraço do pavilhão onde transcorria a festa. "O fogo começou de forma repentina e se espalhou rapidamente pelo telhado", lembra S. Rangayyan, um colega de trabalho do noivo que estava na festa. "A escada era muito estreita. Só era possível passar uma pessoa por vez", lamentou. Algumas vítimas morreram queimadas, enquanto outras ficaram esmagadas na correria para chegar à escada. Segundo Rangayyan, o terraço foi utilizado porque havia muitos convidados. "Os idosos, as mulheres e as crianças não conseguiam forçar passagem para sair dali", disse Rangayyan em conversa por telefone com um repórter da The Associated Press. "Quarenta e cinco corpos foram encontrados", disse K. Manivasan, administrador do distrito de Tiruchi, no Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. O fogo começou por volta das 8h45. O casamento foi celebrado durante a manhã porque hoje é considerado um dia de bons agouros de acordo com o calendário hindu. Por esse motivo, os salões de festas estavam todos lotados na cidade. A festa era realizada na cidade de Srirangam, em um salão de festas a apenas cem metros do templo hundi de Sri Ranganathaswamy, principal atração da cidade. Srirangam situa-se 320 quilômetros ao sul de Madras, capital de Tamil Nadu. "Cerca de 60 pessoas foram levadas a diversos hospitais, algumas com queimaduras e outras com ferimentos causados durante a correria", prosseguiu. A noiva, Jaishree Ramanathan, uma professora de 35 anos, encontra-se em estado crítico de saúde, com diversas queimaduras pelo corpo, disse Manivasan. O noivo, Guru Raghavender, de 38, trabalhava em uma seguradora. Dos 45 mortos, 20 eram mulheres, 19 eram homens e seis eram crianças, detalhou Manivasan. "Testemunhas me disseram que o teto de palha incendiou-se e caiu sobre a cabeça das pessoas", disse Santhana Krishnan, um funcionário público cujos tios ficaram feridos e econtravam-se na unidade de terapia intensiva de um hospital local. "As pessoas entraram em pânico e começaram a correr para todos os lados. Alguns foram pisoteados", disse Krishnan. O ministro da casa civil de Tamil Nadu, J. Jayalalithaa, disse que os familiares de cada pessoa morta receberão indenização de 50.000 rúpias (cerca de R$ 3.000,00). As pessoas gravemente feridas terão direito a 15.000 rúpias (aproximadamente mil reais). Aqueles que sofreram ferimentos leves terão direito a 6.000 rúpias (equivalente a pouco mais de R$ 350). As indenizações serão pagas pelo Estado. O governo indiano costuma pagar indenização a vítimas de tragédias de vulto.