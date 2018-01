O número 2 da Al-Qaeda pode estar cercado no Paquistão As autoridades paquistanesas estão dizendo que acreditam ter cercado o segundo homem no comando da rede terrorista Al-Qaeda na fronteira com o Afeganistão. Ayman al-Zawahri está cercado pela operação militar que combate suspeitos de pertenceram à rede e ao Taleban. As fontes, que pediram para não serem identificadas, dizem que o informe é dos serviços de inteligência que atuam na província de Waziristão do Sul. ?Nós recebemos informações da inteligência e de nossos agentes, que estão trabalhando nas áreas tribais, de que al-Zawahri estava entre os homens escondidos lá?, disse um oficial militar. ?Todos os nossos esforços são para capturá-lo.? Um oficial de inteligência e membro do governo no general Pervez Musharraf também confirmou o relato. Em uma entrevista à CNN, o próprio Musharraf disse que havia falado com o comandante paquistanês na região, que lhe reportou ?uma resistência feroz? de um grupo de combatentes entrincheirados em fortificações. Segundo esse comandante, há indicações de que uma figura importante da Al-Qeda esteja lá, mas não há certeza sobre quem seja. O cerco é feito por soldados paquistaneses e forças Paramilitares, que utilizaram armas de artilharia e helicópteros de combate para lançar nesta quinta-feira um novo ataque contra supostos membros da Al-Qaeda e do Taleban na região tribal perto da fronteira com o Afeganistão. O ataque ocorre apenas dois dias depois de um sangrento combate ter deixado dezenas de mortos. A nova ofensiva abrangeu as aldeias de Azam Warsak, Shin Warsak e Kaloosha, em Warizistão do Sul, uma província situada na montanhosa fronteira com o Afeganistão, comentou o Mahmood Shah, um porta-voz militar. Por sua vez, o general Shaukat Sultan informou que houve baixas na nova ofensiva, mas ele não possuía detalhes sobre números de mortos e feridos entre militares e supostos rebeldes. A operação ocorre apenas dois dias depois de um choque entre forças de segurança e supostos membros do Taleban e da Al-Qaeda posicionados em uma edificação fortificada em Kaloosha, uma aldeia a poucos quilômetros da fronteira. Pelo menos 41 pessoas morreram no ataque de terça-feira, sendo 26 suspeitos e 15 soldados, informou hoje o Exército. Dezoito suspeitos foram detidos.