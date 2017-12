O papa vai à Suíça sábado, na primeira viagem em nove meses Vendo-o afundar-se em sua cadeira, engolir palavras e ofegar durante uma peregrinação à Eslováquia, há nove meses, mesmo os auxiliares mais próximos de João Paulo II não imaginariam que o papa que mais viajou na história pudesse por o pé na estrada novamente. Mas, sábado, o pontífice de 84 anos parte para uma visita de 32 horas à Suíça. Será um novo teste para a frágil condição que o levou a uma cadeira de rodas. Ele deveria estar falando de si mesmo, hoje, durante a audiência pública semanal, quando, citando um salmo, disse que o sofrimento ?pode ser um passo para a purificação, libertação interior e enriquecimento da alma?. Como tem acontecido nos meses recentes, João Paulo parecia mais forte, demorando-se com os peregrinos por mais de uma hora após a audiência formal haver terminado. O papa tem mal de Parkinson e seus movimentos são vagarosos em decorrência de problemas na bacia e no joelho. Ele não fica mais em pé em público e celebra a missa sentado numa cadeira especial. Seus textos são mais curtos, porque falar é claramente um esforço. Embora o programa suíço tenham sido reduzido em comparação a outras excursões ao exterior, a viagem à capital Berna ainda será sobrecarregada. Inclui um encontro público que deve atrair mais de 10.000 jovens católicos suíços a uma arena de esportes, na tarde de sábado, e uma missa para 60.000 pessoas num prado fora da cidade, na manhã seguinte. Embora a Suíça não seja um membro da União Européia, o papa provavelmente aproveitará a oportunidade, durante a estada nesse país multicultural onde se falam várias línguas, para reforçar as tradições cristãs que unem a Europa ? um tema que os diplomatas do Vaticano têm sido pressionados a incluir, numa constituição para uma UE expandida. O governo suíço planeja presentear João Paulo II com um presente ? tomando medidas para um relacionamento diplomático mais completo com a Santa Sé. Elevará o nível de sua ?missão especial? em Roma para o de embaixada, superando a relutância em um dos centros da Reforma Protestante do século 16. As relações do Vaticano com seu próprio rebanho também não foram sempre boas. Os católicos moderados ficaram irados com a indicação de um bispo auxiliar conservador para a Suíça, em 1988. No começo deste mês, um grupo de teólogos suíços proeminentes disseram que papas ? assim como bispos, deveriam renunciar ao cargo assim que atingissem os 75 anos. João Paulo jamais admitiu essa possibilidade. A viagem será a 103ª peregrinação do papado de 25 anos de João Paulo e sua segunda à Suíça.