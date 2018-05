O pesadelo acabou, diz novo premiê da Costa do Marfim O "pesadelo" da Costa do Marfim "chegou ao fim", disse hoje o líder rebelde Guillaume Soro, novo primeiro-ministro do país. Tropas leais ao presidente eleito Alassane Ouattara capturaram hoje seu rival Laurent Gbagbo, que se recusava a deixar o poder. A informação foi divulgada pelo embaixador francês Jean-Marc Simon.