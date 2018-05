O poder da irreverência de mudar o mundo

Nicholas D. Kristof, The New York Times, O Estado de S.Paulo

A história mais surpreendente por trás dos levantes no Oriente Médio não envolve a "voluptuosa" enfermeira ucraniana de Muamar Kadafi e nem malas de dinheiro da CIA. Em vez disso, trata-se da lenda de como uma estratégia revolucionária não violenta criada por estudantes sérvios e um intelectual americano octogenário foi capaz de desafiar ditadores no Egito, na Tunísia, no Bahrein e em muitos outros países.

O modelo foi desenvolvido por um movimento da juventude sérvia, o Otpor, para derrubar Slobodan Milosevic, em 2000. Uma das principais ideias foi a noção de que as armas mais eficazes contra os ditadores não são bombas nem discursos inflamados, mas sim a irreverência. Os ativistas do Otpor, certa vez, afixaram a imagem de Milosevic a um barril que foi rolado pelas ruas e as pessoas eram convidadas a golpeá-lo com um bastão.

A estratégia do Otpor imita aquela promovida por um acadêmico de Boston chamado Gene Sharp - pouco conhecido nos EUA, mas muito temido entre os ditadores do restante do mundo. O guia de Sharp para a deposição dos déspotas já foi traduzido para 34 idiomas e circulou no Egito, em árabe, no ano passado.

Depois que o Otpor derrubou Milosevic, o movimento começou a promover seminários para ativistas pró-democracia de outras partes do mundo, incluindo muitos vindos do Oriente Médio. "Cerca de 15 de nós fomos à Sérvia", disse Mohamed Adel, um dos líderes do Movimento Jovem 6 de Abril, que ajudou derrubar o presidente Hosni Mubarak. "Os métodos que aprendemos com os sérvios são os que usamos no Cairo."

Adel disse que uma das mais importantes lições aprendidas era sobre o poder da não violência. "Se há alguém reprimindo o movimento com violência, não se deve revidar. O melhor é registrar imagens do episódio e divulgá-las na internet."

Derrubar ditadores é apenas uma das aplicações desse tipo de movimento popular. Uma das tendências mais promissoras na luta contra a pobreza e o crime tem sido o uso de movimentos similares com a participação de jovens na alteração de normas culturais de baixo para cima.

Sucesso. Em seu novo livro, Join the Club ("Junte-se ao Clube", em tradução livre), Tina Rosenberg, jornalista que escreve para o New York Times, traz uma excelente análise das iniciativas que buscam promover a mudança social de baixo para cima. Meu exemplo preferido está relacionado ao tabagismo entre adolescentes.

Da década de 70 até os anos 90, nada parecia funcionar na tentativa de afastar os jovens do cigarro. Os comerciais da TV anunciavam que o fumo tinha consequências fatais ou que deixava os dentes amarelados, mas os adolescentes se sentiam invulneráveis a isso. E, com os adultos unidos na reprovação do tabagismo, para os adolescentes não havia melhor maneira de se rebelar do que fumar.

Então, no fim dos anos 90, alguns ativistas frustrados com o fracasso das campanhas contra o cigarro passaram a mostrar aos adolescentes como as empresas do ramo os manipulavam, transformando-os em viciados. Começando na Flórida, os jovens criaram uma série de comerciais criativos e irônicos, muitos a partir de trotes telefônicos.

Uma dessas chamadas mostrava dois adolescentes telefonando para uma agência publicitária que promovia o consumo de cigarros. Os jovens tentavam entregar à agência um prêmio por matar jovens em larga escala, deixando os funcionários perplexos.

Em um comercial exibido em vários Estados americanos, um jovem telefonava para uma empresa de cigarros e dizia trabalhar levando cães para passear. Então, ele apresentava sua proposta de negócios: vender-lhes urina de cachorro. "O xixi do cachorro tem muita ureia, uma das substâncias químicas presentes nos cigarros", explicava. "É provável que essa tenha sido a primeira vez na história da saúde pública que alguém preparou uma campanha com base em trotes telefônicos", diz Tina.

A tática funcionou. A campanha espalhou-se e acabou com aquelas mensagens inocentes do tipo "não fume". Ela levou os adolescentes a uma rebelião contra o tabaco, em lugar de se rebelarem por meio dele. A Flórida registrou o maior recuo no tabagismo em escolas jamais visto, em um período de 12 meses, entre todos os Estados americanos nas duas décadas anteriores. A proporção de fumantes entre os alunos do ensino fundamental foi reduzida pela metade em menos de uma década.

O esforço conjunto para mudar uma cultura não é novidade. Isso faz parte do modelo por trás dos Alcoólatras Anônimos, dos Vigilantes do Peso, de grupos de microempréstimos e de muitas iniciativas que combatem, em escala menor, a pobreza, o crime e a violência ligada às gangues.

Tina cita o caso do projeto habitacional de Benning Trace, em Washington, onde 53 pessoas foram mortas em episódios relacionados a conflitos entre gangues em um período de dois anos. Então, um grupo de ex-presidiários e ex-viciados em drogas interveio e começou a trabalhar com os bandos criminosos.

Os ex-presidiários falavam com uma credibilidade que a polícia e os assistentes sociais não tinham e, assim, conseguiam fazer os jovens perceberem que a violência entre gangues estava fora de moda. Os assassinatos relacionados à ação de bandos criminosos foram interrompidos por 13 anos.

Outro exemplo é o sucesso de uma campanha para melhorar o desempenho dos universitários negros em aulas de cálculo. Implementado inicialmente na Universidade da Califórnia, em Berkeley, depois que os alunos negros de lá obtiveram uma média terrível na disciplina. O programa fez com que negros e hispânicos formassem pequenos grupos de apoio mútuo e, de acordo com alguns critérios, o desempenho deles supera agora o de alunos brancos e asiáticos. Às vezes, a mais poderosa força de transformação social está em um bando de estudantes irreverentes e criativos trabalhando em conjunto. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

