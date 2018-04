O ''povo'' chinês Resolvi escrever sobre a Praça da Paz Celestial (Tiananmen) só agora porque, 20 anos mais tarde, dois fatos tornaram-se claros. O primeiro: os protestos corresponderam a um grande momento de vazão das paixões políticas do povo chinês, posteriormente substituído pela busca zelosa da prosperidade econômica. O segundo: o incidente desapareceu na mídia e, como resultado, poucos jovens chineses sabem o que aconteceu. Junho de 1989 foi a única ocasião em que compreendi plenamente o que significa "o povo", palavras que têm pouco significado na China de hoje. "O povo" foi uma das primeiras expressões que aprendi a ler e escrever. Eu sabia que nosso país era chamado de "República Popular da China". O presidente Mao nos disse para "servir ao povo". O jornal mais importante era o Diário do Povo. "Desde 1949, o povo é o mestre", aprendemos a dizer. Na China de hoje, parece que apenas os funcionários do governo empregam a expressão "o povo". Um novo vocabulário surgiu - cidadãos da internet, corretores de ações, sócios de fundos, fãs de celebridades, trabalhadores migrantes - dividindo ainda mais o já fragmentado conceito de "povo". Mas em 1989, quando completei 30 anos, essas palavras não eram uma expressão vazia. Protestos espalhando-se pelo país e, em Pequim, onde eu era estudante, a polícia subitamente desapareceu das ruas. Era possível viajar de ônibus e metrô sem pagar passagem, todos sorriam uns para os outros. Camelôs pragmáticos distribuíam gratuitamente refrescos aos manifestantes. Aposentados doavam suas parcas economias para os que faziam greve de fome. Como forma de demonstrar seu apoio aos manifestantes, os batedores de carteiras declararam moratória. Quem mora numa cidade chinesa sabe que estamos sempre cercados por muitas pessoas. Mas foi apenas durante os protestos em massa na Praça Tiananmen que eu finalmente me dei conta - a China é o país mais populoso do mundo. Estudantes de todas as regiões do país tinham se reunido em Pequim e estavam na praça ou nas esquinas, fazendo discursos dia após dia até ficarem roucos e perderem suas vozes. Sua plateia - que incluía de idosos a mães com bebês de colo - concordava com repetidos gestos da cabeça e aplausos efusivos, não obstante a imaturidade nos rostos dos estudantes ou a ingenuidade dos seus pontos de vista. Quando viajei de volta para meu lar, em Zhejiang, no final de maio, eu não imaginava que os protestos terminariam. Mas tomei o trem para Pequim na tarde de 3 de junho e quando acordei na manhã seguinte, conforme nos aproximávamos da cidade, o rádio começou a noticiar que o Exército estava agora na Praça Tiananmen. Os protestos logo foram dispersados pelo tiroteio. Estudantes começaram a abandonar Pequim aos bandos. Quando parti para a estação de trem, quase não havia pedestres nas ruas, apenas a fumaça que subia dos veículos incendiados e - enquanto meus colegas e eu atravessávamos um viaduto - um tanque guardando posição, com o canhão apontado para nós. Naquela altura, um trem fora incendiado em Xangai e o transporte para Pequim tinha sido suspenso. Meu plano era percorrer uma rota alternativa até Zhejiang. Nunca em toda a minha vida viajei num trem tão lotado. As cabines estavam abarrotadas de estudantes fugindo da capital, e não havia um centímetro de espaço entre uma pessoa e outra. Uma hora depois de sair de Pequim, precisei ir ao banheiro. Mas o próprio banheiro estava cheio de gente - "Não conseguimos abrir a porta!", gritaram eles. Lá, desembarquei e encontrei um telefone público; pedi ajuda ao editor da revista local de literatura. E assim passei o mês seguinte escondido em Shijiazhuang. Todos os dias a TV transmitia repetidas vezes as imagens de estudantes na lista de procurados sendo levados sob custódia. No meu desanimador quarto de hotel, eu reparava nos olhares desesperados nos rostos dos estudantes capturados, e um calafrio percorria minha espinha. * Yu Hua é romancista