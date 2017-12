O preço da paz Gosto de bons artigos tanto quanto de bons livros. Sei que não são muito frequentes, mas não acontece o mesmo com os livros? É preciso ler muitos até encontrar, de repente, aquela obra-prima que ficará gravada na memória, onde crescerá com o tempo. O artigo que Héctor Abad Faciolince publicou em El País no dia 3 – “Já Não me Sinto Vítima” –, explicando as razões pelas quais votará “sim” no plebiscito em que os colombianos decidirão se aceitam ou rechaçam o acordo de paz do governo de Juan Manuel Santos com as Farc, é uma dessas raridades que ajudam a enxergar claramente onde tudo parecia nebuloso. A impressão que me causou vai me acompanhar por muito tempo.