O presidente que recuperou a economia e a autoestima do país

Vladimir Putin, PRIMEIRO-MINISTRO DA RÚSSIA

Vladimir Putin, ex-vice-prefeito de São Petersburgo e ex-chefe do Serviço de Segurança Federal (antiga KGB soviética), foi presidente da Rússia de 2000 a 2008, assumindo o cargo que era de Boris Yeltsin. Putin herdou um país quebrado, saindo de uma das mais graves crises econômicas dos anos 90, e um povo com o moral baixo. Ajudado pela alta dos preços do petróleo e do gás natural, ele recuperou a autoestima da população e melhorou o padrão de vida dos russos. Considerado herói por alguns, é acusado por outros de ser um líder autoritário e de reprimir violentamente os opositores. De acordo com Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética, o partido governista Rússia Unida, de Putin, não passa de uma "cópia ruim do Partido Comunista soviético".