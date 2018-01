O que está em jogo nas eleições da Argentina No mundo político argentino há apenas um consenso depois do resultado do primeiro turno das eleições que colocou na disputa final os dois peronistas Carlos Menem e Néstor Kirchner: o segundo turno será disputado de fato entre Menem e o presidente Eduardo Duhalde. No dia 18 de maio, os mais de 25 milhões de eleitores que voltarão às urnas estarão decidindo uma velha briga entre os dois caciques do Partido Justicialista (PJ), partido que surgiu na época do governo de Getúlio Vargas, no Brasil, mas que na Argentina dos dias atuais representa mais da metade do eleitorado. A queda de braço interna no partido do general Juan Domingo Perón começou quando Duhalde era vice-presidente no primeiro mandato de Carlos Menem (1989-1994). O acordo era que Duhalde seria o candidato peronista à sucessão de Menem mas o ex-presidente voltou atrás e decidiu continuar no poder por mais cinco anos, através de uma reforma Constitucional que permitiu sua reeleição (1995-1999). Duhalde nunca mais perdoou a traição do até então aliado. "O segundo turno será uma disputa interna aberta do justicialismo", confirma o analista Rosendo Fraga. Ele explicou à Agência Estado que Menem representa o "populismo justicialista com uma orientação de centro-direita, enquanto que Kirchner é da linha de centro-esquerda, progressista, e isso influenciará os eleitores dos demais candidatos". Porém, o fato de Kirchner ser a representação oficial de Duhalde também poderá perder votos daqueles que não se identificam com o presidente. "Rodriguéz Saá, por exemplo, é brigado com Menem mas tem muito mais ódio de Duhalde. Por isso, é provável que se alie à Menem", raciocina o analista que lembra a porcentagem de votos conquistados por Saá no primeiro turno: 14%. Uma década de briga Menem e Duhalde passaram uma década brigando pelo poder no peronismo. Agora, os eleitores estarão votando não só em Menem ou em Kirchner, mas no futuro político de Duhalde e Menem. Fraga chama a atenção também para outra disputa que poderá surgir entre o próprio Kirchner e seu aliado Duhalde. "Se eleito, o que tem grandes probalidades de acontecer, Kirchner não se deixará ser manipulado por Duhalde, como alguns chegam a dizer e o próprio presidente pensa que o fará", afirma Rosendo Fraga. A convivência entre Duhalde e Kirchner já está sendo debatida entre os analistas. Embora Menem o classifique de "marionete" de Duhalde, Néstor Kirchner tem fama de brigão, intransigente e de ter opiniões próprias. "Não é do tipo que se deixa manipular", opina Fraga completando que "esta aliança não deverá ter longa duração". "Quem vai conduzir a Argentina e o novo tempo sou eu? O analista pondera ainda que sem o apoio de Duhalde na província de Buenos Aires, Kirchner não teria sido eleito. "Foram os votos bonaerenses que elegeram Kirchner", complementa. O candidato já deu sinais que confirmam a análise, ao dizer ontem: "Quem vai conduzir a Argentina e o novo tempo sou eu. Tenho acordos e diferenças de visões públicas com Duhalde", delimitou o território. De qualquer forma, Duhalde está preparando o terreno para garantir a governabilidade do eventual governo Kirchner, com a intenção de assumir um papel importante no próximo governo.