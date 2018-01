O que Menem e Kirchner oferecem à economia Os potenciais ministros de Economia dos dois candidatos que disputarão o segundo turno das eleições, em 18 de maio, possuem diferentes receitas para enfrentar a crise da Argentina. Pablo Rojo, um dos principais economistas que acompanham o candidato Carlos Menem, defende uma proposta de redução de impostos sobre o consumo e para as empresas que contratem novos empregados. Desta maneira, ele e seu candidato, acreditam que impulsionarão a reativação da economia e reduzirão o índice de desemprego. Rojo afirmou à Agência Estado que Menem não pretende voltar com a conversibilidade e que manterá o dólar livre, sem intervenções. Também propõe a renegociação da dívida externa com juros mais baixos e prazos maiores, sem nenhuma perda de capital para os credores. O economista dá sinais de que com Menem, a dívida argentina aumentará, como ocorreu em seus 10 anos de governo (1989-1999), e como o próprio ex-presidente admite: "me excedi nos gastos públicos mas eram gastos necessários em obras de infra-estrutura para o crescimento da Argentina", justificou em seu discurso de domingo à noite. Pablo Rojo diz que Menem pretende pedir ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e demais organismos internacionais US$ 10 bilhões de dólares para sustentar os primeiros tempos de seu futuro governo. Se Néstor Kirchner ganhar, o ministro de Economia já está confirmado. Roberto Lavagna permanecerá no cargo que ocupa hoje no governo de Eduardo Duhalde. A idéia principal de Lavagna é estimular o consumo da população, aumentando a massa salarial, e atraindo investimentos para incrementar a produção nacional. Neste sentido, prometeu anunciar novas medidas econômicas, ainda hoje, um dia depois do resultado do primeiro turno das eleições, com a esperança de que poderá prolongar sua estadia no Palácio da Fazenda, sede do ministério de Economia. Roberto Lavagna também quer fomentar as exportações, como o "melhor mecanismo para gerar as divisas necessárias para pagar a dívida". Lavagna defende que o pagamento da dívida seja com perdas importantes de capital para os credores, redução de taxas de juros e alongamento dos prazos. Roberto Lavagna não pode nem ouvir falar em pedidos de novos empréstimos. Ele não quer mais dívidas e afirma que manterá o dólar livre mas com "necessárias" intervenções do Banco Central no mercado. Os planos sociais constam em seu programa para que a reativação produza uma queda do desemprego. Missão do FMI desembarca na Argentina Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) começou a desembarcar em Buenos Aires na noite do domingo, logo após os primeiros resultados da apuração dos votos do primeiro turno das eleições presidenciais. A missão será completada na terça-feira e chefiada por John Dodsworth, braço direito de Anoop Singh, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, e nomeado, na semana passada, chefe do escritório do FMI na Argentina. Oficialmente, a missão terá o objetivo de revisar as contas e as metas do acordo assinado em janeiro último. Porém, o período de permanência da mesma, em Buenos Aires, que envolve exatamente 14 dias entre o primeiro e o segundo turno (18 de maio), indica que o FMI dará início às conversações com os dois candidatos que disputarão a cadeira presidencial. O encarregado do caso argentino, John Thornton, também participa da missão que reclamará dos chefes das equipes econômicas de ambos candidatos: Pablo Rojo (Carlos Menem) e o próprio ministro de Economia, Roberto Lavagna, já que Néstor Kirchner o confirmou no cargo em seu eventual governo. Para a assinatura de um novo acordo com a Argentina, o FMI quer a implementação imediata de um conjunto de medidas que integrem um plano econômico sustentável. Dentre estas medidas, as principais são um novo ajuste fiscal e reformas estruturais pendentes, como o sistema tributário, incluindo a lei de co-participação federal. Segundo fontes do Ministério de Economia, a missão revisará as contas públicas para que o próximo governo possa honrar os compromissos de pagamento das parcelas da dívida com os organismos multilaterais, no valor de US$ 3,3 bilhões de dólares, as quais vencerão nos primeiros dias de setembro. Também será negociada, junto com o Banco Central, a reestruturação do sistema financeiro. Dentre outros pontos pendentes que o FMI quer incluir no acordo, destacam-se: a resolução definitiva dos processos judiciais e administrativos em curso para habilitar o aumento das tarifas dos serviços públicos; início oficial da renegociação da dívida em default; a aprovação de leis e decretos necessários para estimular o fluxo de capitais externos, o investimento privado e o consumo. A missão trabalhará em duas frentes: na auditoria das contas públicas referentes ao atual acordo que vence em agosto e nas negociações com os candidatos. Estão previstas reuniões com o governo, economistas, analistas políticos e empresários. Hoje, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, anunciará medidas para estimular investimentos e a produção nacional.