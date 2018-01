O realista: ‘Saímos da guerra. Para onde vamos, não sei’

Questionado sobre seus planos, fez um silêncio. “Saímos da guerra. Mas para onde é que vamos, não sei”, confessou. “Ouvi dizer que a Alemanha nos aceita, por isso vou para lá.”

O sírio de 24 anos fez um curso técnico de mecânica e espera conseguir um emprego logo. Mas sabe que não terá chances de começar a ganhar a vida enquanto não aprender a língua. “É muito difícil?”, perguntou.

Uma das preocupações das autoridades alemãs é com a integração. Temendo a proliferação de células radicais, as autoridades querem evitar a formação de guetos. Para isso, evitarão colocar todas as crianças sírias em uma mesma classe e esperam incluí-las em grupos com forte presença de alemães. O governo prevê distribuir 300 euros mensais a cada refugiado, além de colocá-los em residências populares. Mas sabe que, se não achar uma solução permanente para a renda dessa população, aprofundará a tensão social que já cresce entre os alemães e os estrangeiros.