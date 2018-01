O recorde: foto de 8.400 beijos na boca Dois fotógrafos chilenos superaram seu colega americano, Spencer Tunick, ao conseguir reunir e fotografar 8.400 pessoas beijando-se na boca, num parque central de Santiago, num dia de 32 graus de calor. No dia 30 de junho de 2002, o mesmo parque fora cenário para Tunick registrar o maior nu já visto no país, e em pleno inverno. Mas de 4.000 chilenos despiram-se e deitaram-se no solo para se deixar fotografar enquanto os termômetros registravam dois graus abaixo de zero. Os 4.200 casais - a maioria hetero, mas também homossexuais e lésbicas compareceram - beijando-se na boca marcam um novo recorde no Guiness e superam a marca do Canadá, com 1.588. O tabelião Hernán Torrealba, assessorado por um engenheiro com calculadora na mão, certificou que no domingo, 11 de janeiro de 2004, reuniram-se cerca de 8.400 pessoas no parque em frente ao Museu de Belas Artes. Os fotógrafos que arrebataram o recorde dos canadenses são María Subercaseaux e Jordi Castell, que foram contratados por uma empresa fabricante de creme dental para fazer as fotos. Castell e Subercaseaux, montados em duas pequenas gruas, afirmaram que não planejavam bater um recorde Guiness, mas ficaram felizes por conseguir. Eles batizaram o evento de BesArte (Bejarte).