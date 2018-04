O silêncio de Jeb Bush

É REPÓRTER DO NYT, JEFF, ZELENY, THE NEW YORK TIMES, É REPÓRTER DO NYT, JEFF, ZELENY, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Mitt Romney recebeu amplos endossos, e seus assessores de campanha destacam todos os republicanos que apoiam sua candidatura à presidência. Entretanto, na véspera da primária da Flórida - na qual saiu vitorioso -, ele não conseguiu garantir o apoio do republicano mais importante: Jeb Bush.

A pergunta que não quer calar na corrida republicana à presidência é por que motivo Jeb Bush, o popular ex-governador da Flórida e herdeiro de uma das dinastias políticas mais importantes dos EUA, não aderiu ao apoio do establishment partidário a Romney em seu duelo cada vez mais feroz com Newt Gingrich.

E não foi por falta de esforço por parte de Romney, que telefonou, trocou e-mails e realizou reuniões privadas para tentar conquistar Bush. Parecia óbvio aos assessores de sua campanha que ele se tornaria um copresidente nacional, papel que Bush teria compartilhado com o governador Chris Christie de New Jersey, mas vários republicanos a par da proposta afirmam que ela foi recusada.

Enquanto a Flórida voltava ao centro da política republicana na semana passada, Bush destacou-se pela ausência do diálogo. "Se papai respaldasse seu nome, a situação estaria definida agora", disse Jeb Bush Jr., o filho caçula, numa entrevista, referindo-se a Romney. "Mas isso não é do feitio dele."

Jeb Bush deixou claro em entrevistas e conversas com amigos que está preocupado com o teor agressivo da competição, particularmente na questão da imigração. Ele manifestou seu temor diretamente a Romney, informaram duas pessoas próximas a ele, aconselhando-o a moderar sua oratória e seus pontos de vista a fim de evitar um colapso do apoio entre os eleitores hispânicos nas eleições gerais.

Em suas conversações a respeito de um apoio, Bush também explicou a Romney e a seus aliados que sua derrota de dois dígitos na primária da Carolina do Sul não justificava um apoio e ele precisava "merecê-lo".

Os esforços e a intensidade da campanha de Romney com a finalidade de cortejar Bush sugerem que seu selo de aprovação é extremamente ambicionado na tentativa de galvanizar o partido que está por trás dele para ajudar a garantir a indicação republicana. Romney também procurou a ajuda so ex-governador da Flórida a fim de garantir o apoio do senador Marco Rubio, também da Flórida, que rejeitou atendê-lo.

"Evidentemente, todos querem que ele o apoie", afirmou John D. Rood, um coordenador financeiro da campanha de Romney na Flórida, que foi também embaixador nas Bahamas no governo George W. Bush. "Mas acho que Jeb considera o seu endosso no sentido de que ele quer que o povo da Flórida estude bem as questões, trabalhe com afinco e tome uma decisão bem fundamentada."

Uma série de notícias falsas divulgadas há duas semanas, segundo as quais Bush estava prestes a apoiar Romney, provocou uma espécie de reação contrária, disseram republicanos a par das conversações de ambas as partes.

Os boatos, promovidos inicialmente por alguns assessores de Romney, preocuparam Bush, que estava na China na época e não pôde responder rapidamente aos rumores.

Aspirações políticas. No ano passado, quando os republicanos esperavam um número bem maior de candidatos à presidência, o nome de Bush estava no topo da lista. Sua atual discrição a respeito da competição não esfriou as especulações quanto às aspirações de Jeb Bush, de 58 anos, filho de um presidente e irmão de outro.

Se porventura ele está pensando em se candidatar à presidência - como muitos dos seus amigos acreditam - é possível que tenha concluído que não era do seu interesse se indispor e preocupar os conservadores do seu partido indo contra Gingrich.

Frequentemente, ele tem optado por não se envolver nas corridas das primárias na Flórida, onde se dedica à reformulação do sistema educacional do país.

Mas seu silêncio no embate entre Romney e Gingrich foi observado pelos republicanos da Flórida. Quando os dois candidatos falaram na sexta-feira, antes da primária do dia 31, na Hispanic Leadership Network, Bush não estava entre o público. Ele apareceu mais tarde no mesmo dia, em Washington, para uma reunião no Salão Oval com o pai e o presidente Barack Obama.

O ex-presidente George H. Bush apoiou Romney. O ex-presidente George W. Bush disse a amigos que está acompanhando a corrida presidencial, mas não pretende se envolver. Os três Bushes jantaram no dia 28 no Alfafa Club em Washington, onde Obama comentou brincando que muitos esperam que Jeb Bush lance a sua candidatura à presidência. "Eu não estou neste grupo", disse Obama no jantar, segundo uma fonte.

A campanha presidencial republicana na Flórida, que explodiu num confronto entre o establishment do partido que apoia Romney e os militantes da base conservadora que apoiam Gingrich, também contém um subentendido a respeito de Jeb Bush.

Nos comícios antes da primária da semana passada, à pergunta em quem pretendiam votar, vários eleitores disseram que gostariam que Jeb Bush se candidatasse.

E não só eles. Quando a ex-primeira-dama Laura Bush visitou Sarasota, no mês passado, disse numa palestra que Jeb Bush seria um presidente "maravilhoso" e ela e o marido desejavam que ele declarasse sua candidatura.

Jeb Bush, por sua vez, reduziu a possibilidade de concorrer. Alguns amigos sugeriram que sua eventual candidatura à vice-presidência seria o melhor caminho para a Casa Branca, considerando a possível resistência do eleitorado depois da presidência do irmão.

Explicações. "Nunca diga jamais", disse Bush em entrevista à CNN, respondendo a uma pergunta sobre sua participação na disputa para as eleições presidenciais. "Mas, honestamente, este teria sido o melhor momento da minha vida para mim, pela minha idade e pela oportunidade, mas houve razões pessoais e familiares que tornaram isso impossível". E mesmo quando os republicanos do establishment começaram a apoiar Romney, Bush não quis revelar suas intenções. "Já votei, votei fora da minha circunscrição", disse. "E graças a Deus o voto é secreto." / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA