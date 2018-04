O sinal verde para Caracas

Para satisfazer Hugo Chávez, então presidente venezuelano, os países do Mercosul decidiram promover a Venezuela a "sócio pleno em processo de adesão".

A entrada de Caracas no Mercosul tornou-se finalmente possível somente após a apressada destituição de Lugo pelo Congresso paraguaio. Após a ruptura institucional, de acordo com avaliação feita pelos membros do bloco, o Paraguai foi suspenso e o caminho venezuelano ficou livre, em julho de 2012.