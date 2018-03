O sr. Normal de Israel

ROGER COHEN - THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

No sabá, Yoraan Rafael Reuben e sua mulher, Anda, acenderam velas, rezaram e assistiram a um filme falado em hindi. Ele é um judeu indiano que se estabeleceu em Israel em 2005. Ela é da Romênia, com passagem por Nova York. Na faixa dos 30 anos, eles ganham a vida com fotografia e design gráfico. A vida é cara. Quando não se está no ramo da alta tecnologia, as oportunidades são limitadas.

Eles sentem falta de suas famílias em Mumbai e Bucareste. Quando os foguetes do Hamas se multiplicaram, em novembro passado, Anda disse a Yoraan: "Sabe de uma coisa, vamos cair fora daqui". Mas o momento passou, eles ficaram e votaram em Yair Lapid, a nova face na política israelense após a eleição do mês passado.

"A razão porque o escolhemos é que não gostamos de extremistas", disse-me Yoraan. "As pessoas daqui acham que todos os extremistas estão no mundo árabe, mas há muitos em toda religião, mesmo aqui." Anda disse que duas horas antes de votar estava indecisa, mas concluiu que Lapid poderia fazer alguma coisa porque compreendia "como poderíamos ficar melhor" se os direitos dos ultraortodoxos e o investimento em assentamentos na Cisjordânia não estivessem "drenando o país".

As preocupações desse casal indiano-romeno-sionista ilustram um anseio por normalidade entre jovens israelenses. Tom Segev, um historiador israelense, me contou que os eleitores que escolheram Lapid "decidiram votar em nada, uma imagem da TV, uma espécie de Likud light anti-ortodoxo".

Um voto na nulidade é uma escolha curiosa num país cercado de encrenca. Os israelenses - como os franceses com François Hollande - optaram pelo sr. Normal, mas um de melhor aparência. Lapid, um ex-apresentador de talk-show na TV e agora o segundo político mais importante em Israel, após o premiê Binyamin Netanyahu, é razoável. Ele quer que cada um faça a sua parte, incluindo os ultraortodoxos que se esquivam do recrutamento militar. Ele considera uma boa ideia conversar com os palestinos.

Ele é também um nacionalista secular que fez seu discurso de campanha sobre diplomacia em Ariel, um grande assentamento na Cisjordânia. É um homem que tende para a direita, o queridinho dos magnatas do Israel start-up que se preocupam mais com a imagem desgastada do país do que com sua juventude e classe média arrochadas, com gente como Yoraan e Anda. Sua moderação é mais aura que qualquer outra coisa.

Por falar em aura, a de Israel é tanto surreal como serena. Seus cafés estão cheios. Guindastes se destacam acima dos novos prédios de apartamentos de luxo e projetos de trens de alta velocidade. A terra onde o queijo por muito tempo veio em duas formas - branco ou amarelo - virou um tributo gastronômico.

De modo que Lapid se encaixa como símbolo plausível de um Israel que se parece cada vez mais com a Europa comedora de brie. Mas o país fica ao lado de uma Síria em desintegração, um Egito disfuncional e uma proto-Palestina desconjuntada. A tartaruga palestina continua atolada num pântano confuso. A lebre israelense disparou para a modernidade high-tech. A corrida, ao que parece, terminou.

É claro, essa justaposição de desenvolvimento e desespero continua inflamável. Eis os lembretes: aqueles foguetes do Hamas, um punhado de palestinos mortos numa Cisjordânia soturna desde 1.º de janeiro, e agora ataques aéreos israelenses na Síria para impedir que armamentos chegassem ao Hezbollah. Aqui, de novo, Lapid, o anti-extremista, se encaixa. Ele personifica uma insistente questão israelense: o isolamento do país foi desnecessariamente exacerbado por Netanyahu e poderá essa normalidade superficial sedutora ser normalizada um dia?

O meio de Lapid é a vagueza. Mas ele não responderá a esse anseio israelense por estabilidade dando carta branca para Netanyahu fazer mais do mesmo. Um ministro do governo de saída de Netanyahu, um moderado do Likud às turras com os falcões em ascensão no partido, me revelou sua mensagem a Lapid: "Você anda em volta da questão da paz, mas não pode escapar dela. Vai haver atividade de assentamento e pressão dos Estados Unidos e da Europa para impedi-la. Se tiver uma política sobre os assentamentos, declare-a antes de entrar na coalizão." Para ir além da nulidade, Lapid precisa no mínimo declarar que se opõe à construção de assentamentos fora dos blocos que Israel quer incorporar por trocas de terra em algum acordo de paz. Ele deve estabelecer isso como um fator de rompimento do acordo de coalizão.

Deve insistir que o solapamento contínuo da Autoridade Palestina - pela violência de soldados ou de assentados, interferências militares em áreas governadas pelos palestinos, expansão espalhada de assentamentos - só beneficia o Hamas. Senão, as conversações de paz que Lapid diz que deseja serão as que Netanyahu queria: o tipo que não vai a parte alguma.

Como os Reuben compreendem, os temas domésticos de Lapid estão ligados ao conflito. As superestradas, túneis e barreiras elaboradas que acompanham a expansão dos assentamentos na Cisjordânia são caros. Fui a um posto avançado na constelação de assentamentos de Gush Etzion. Trailers sob a proteção do Exército haviam sido conectados à rede elétrica. "Onde está o dinheiro?", foi o slogan de Lapid. É ali que está o dinheiro. Ele não está ajudando as vidas de Yoraan e Anda, que deveriam ser a esperança e o futuro de Israel. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

