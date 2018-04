O Tio Sam não é um imã

Samuel J. Rascoff - The New York Times, O Estado de S.Paulo

Há dois anos, John O. Brennan, principal assessor do presidente Barack Obama para contraterrorismo, falando aos integrantes de um grupo de estudantes muçulmanos em um auditório lotado na faculdade de Direito onde leciono, apresentou ao público a posição da Casa Branca sobre o que jihad significa e o que não significa. Mais tarde, no mesmo ano, o comentarista Haroon Moghul, que comigo fazia parte de um painel no mesmo auditório, chamou a atenção para os esforços das autoridades americanas para criar uma rede global de líderes muçulmanos "aceitáveis".

Há outros exemplos como esses nos EUA. O Departamento de Segurança Pública de Ohio preparou e distribuiu um texto que declara que "quando extremistas atacam e matam em nome da jihad, os muçulmanos em geral consideram esses atos um total desvio da verdadeira religião do Islã". Os representantes do Departamento de Segurança Interna foram convidados para uma conferência em 2010 na qual se discutia, entre outros tópicos, "A Busca de uma Contrarreforma no Islã".

Em cada um desses casos, o contraterrorismo colocou as autoridades em rota de colisão com o pensamento e a prática islâmicos - e, o que é talvez bem mais perigoso, com a Constituição dos EUA. A 1.ª Emenda proíbe qualquer ação do governo "no que se refere ao estabelecimento de uma religião nacional".

Do ponto de vista da segurança nacional, contestar as ideias que servem de fundamento ao Islã radical não é uma coisa absurda. O contraterrorismo diz respeito fundamentalmente a ideias. Por que as autoridades não deveriam tentar marginalizar ensinamentos teológicos citados por terroristas violentos? O problema é que quando as autoridades americanas intervêm nos ensinamentos islâmicos - interpretando-os para seus fiéis num contexto de segurança nacional e dizendo quais são aceitáveis e quais não são - criam tensões, tanto legais quanto estratégicas.

Será o governo uma autoridade digna de crédito no que diz respeito à interpretação da religião islâmica? Com base no resultado de tentativas feitas nesse sentido na Grã-Bretanha, a resposta é pura e simplesmente "não". Em poucas palavras, os jovens muçulmanos à mercê de ensinamentos radicais não abraçam uma teologia mais pacífica porque o FBI manda que o façam, assim como os bispos católicos não cederiam ao projeto de Obama de obrigar os hospitais católicos a distribuir anticoncepcionais, se ele invocasse o direito canônico para defender a própria posição.

Há ainda o problema legal. Do ponto de vista da Constituição, um funcionário do governo que determina o que significa um conceito controvertido do Islã, ou o que os imãs podem ou não podem dizer a determinada comunidade, correria o risco de transgredir um dogma fundamental: o Estado secular não se tornará árbitro de qualquer doutrina religiosa.

Além de exercer o papel de teólogo com pronunciamentos oficiais sobre conceitos polêmicos como a jihad, o governo atua indevidamente como missionário quando procura converter os aspirantes a atuações radicais e respalda seus esforços com doações financiadas pelos contribuintes.

Esses programas vão muito além da clara autoridade legal do governo para tratar de ameaças concretas à segurança dos cidadãos. Eles colocam os funcionários seculares na duvidosa façanha de tentar formular as crenças dos muçulmanos americanos. Se o governo corre cada vez mais o risco de estabelecer um "Islã oficial", projeto que na melhor das hipóteses é funesto, quando não ilegal, existirão alternativas boas? Felizmente, sim.

Refutar a ideologia religiosa radical terá um fundamento constitucional muito mais sólido - e estratégico - se o trabalho mais pesado couber não ao governo, mas às organizações de base que se assentam na sociedade civil ou em comunidades religiosas. O governo não deve estar profunda e diretamente envolvido.

A relação entre o imperativo da segurança nacional e uma grande civilização religiosa é inevitavelmente complexa. Conciliar as duas não seria possível permitindo-se que as autoridades se tornassem mais ativas abraçando alternativas teológicas ao Islã radical - ou treinando profissionais da segurança e dos serviços secretos com odiosas caricaturas do Islã. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA