O verdadeiro legado do 2º colocado à política americana

Vocês acham que depois de tudo que foi dito e feito, Newt Gingrich simplesmente entrará para a história como o político que provou de maneira conclusiva que os eleitores não ligam para as traquinagens sexuais de um candidato? Imaginem os estudantes de história de 2112 lendo sobre o começo do século 21. Eles chegariam a esta campanha e haveria uma nota de rodapé dizendo que, apesar de uma história marital absolutamente ultrajante, Gingrich venceu a primária presidencial em um dos Estados mais conservadores do país.

Com certeza, não é exatamente o que Gingrich tem em mente. As coisas talvez sejam diferentes. Apesar de seu desempenho medíocre no debate da Flórida, ele ainda sonhava ontem em se dar bem na primária, conquistar a nomeação, virar presidente e construir uma porção de colônias na Lua, enquanto salva a América da sharia (a lei islâmica).

Mesmo que não consiga, ele ainda é o cara que conseguiu se tornar um político presidenciável apesar dos três casamentos e dos adultérios em série. Ele teve muita ajuda dos eleitores. Na Carolina do Sul, somente 31% dos entrevistados em uma pesquisa disseram ter acreditado na segunda senhora Gingrich quando ela disse na rede de TV ABC que seu marido havia pedido que ela partilhasse os favores sexuais dele com sua amante de longa data - que agora é a terceira "senhora G". Com respeito à sondagem sobre casamento aberto, o que os eleitores estavam de fato dizendo era que não queriam ouvir falar do assunto. O público americano tem um longo histórico de ignorar a vida privada de autoridades eleitas sempre que possível.

A extrema direita parece particularmente indiferente a questões de má conduta. Mas as pessoas com as quais o político de má conduta precisa se preocupar não são as de seu eleitorado, mas seus pares. Hoje, os colegas de um congressista podem atirá-lo aos leões em um segundo.

Todos se lembram que Anthony Weiner foi expulso do Congresso depois de ser apanhado tuitando imagens de sua cueca (com ele dentro). Não vou dizer que seus eleitores do Brooklyn e do Queens ficaram encantados com o seu comportamento, mas não se viu nenhum apelo generalizado em seu distrito para que ele renunciasse. As pessoas que obrigaram Weiner a sair foram os líderes democratas, que acharam que ele estava prejudicando o partido em geral.

Nos últimos dias, houve uma sublevação republicana de gente importante contra Gingrich, de Bob Dole a Ann Coulter. Eles não estão pessoalmente ofendidos pela história marital dele. Ou, se estão, com certeza podem viver com isso. Mas temem que, caso ele consiga a nomeação e as pessoas tenham de fazer uma observação longa e séria da imagem de Gingrich por inteiro, os republicanos sejam massacrados em novembro.

Veremos o que o futuro nos reserva. Mas a boa notícia é que Gingrich sempre sonhou em figurar nos livros de História Americana e creio que isso ele já conseguiu. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK