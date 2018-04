O virtual herdeiro da China

HO, PIN, THE NEW YORK TIMES, É O EDITOR EM LÍNGUA CHINESA DE THE BIOGRAPHY OF XI JINPING, HO, PIN, THE NEW YORK TIMES, É O EDITOR EM LÍNGUA CHINESA DE THE BIOGRAPHY OF XI JINPING, O Estado de S.Paulo

Para um novo líder chinês, pisar no gramado da Casa Branca e apertar a mão do presidente americano é uma maneira de validar seu status de autêntico estadista e confirmar seu poder ascendente em seu país. A tradição continuou ontem, quando o vice-presidente Xi Jinping chegou a Washington. Xi assumirá o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Chinês antes do fim do ano, e de presidente da China no início de 2013.

A população chinesa considera Xi um homem do povo. Quando tinha 9 anos, seu pai, Xi Zhongxun, que havia combatido na Revolução Comunista, foi expurgado do partido por Mao Tsé-tung. O pai foi preso, ficou 16 anos num campo de trabalho, deixando a família na pobreza. Durante a Revolução Cultural, Xi, então com 15 anos, foi exilado para uma aldeia miserável do norte do país onde trabalhou por sete anos com os camponeses. Seus sofrimentos provavelmente farão dele um defensor dos interesses das pessoas comuns.

Xi assumirá o comando em meio a uma decepção crescente com Hu, um tecnocrata cauteloso, sem talento nem vontade política para levar o país em uma nova direção. Apesar de a China ter usado as reformas de mercado para se transformar numa potência econômica, o governo vive em constante temor de sublevações. A riqueza e as oportunidades foram abocanhadas por alguns indivíduos conectados politicamente. A corrupção não tem freios, e a distância entre ricos e pobres está aumentando. O presidente Hu resistiu a empreender reformas. Preferiu reverter à política da era de Mao de criar empresas estatais gigantescas e alocar bilhões de dólares em um aparelho de segurança que rotineiramente reprime os dissidentes.

O crescimento econômico proporcionou uma moratória temporária a Hu; Xi não terá essa sorte. A economia dá sinais crescentes de estagnação e o sistema financeiro está sendo solapado por empréstimos descontrolados e corruptos. Protestos contra a corrupção e a injustiça social intensificam-se.

Xi terá de combater a corrupção, melhorar as proteções a camponeses e trabalhadores migrantes, e rejuvenescer a empresa privada. Considerando que seu pai foi um dia perseguido por defender um livro proibido, Xi deve conhecer a importância da liberdade de expressão e espera-se que trabalhe para recuperar a confiança dos intelectuais. Mas sem eleições livres, uma imprensa livre e juízes independentes, o governo não pode cumprir suas promessas de combater a corrupção e construir uma sociedade limpa e justa.

Xi enfrentará muitas limitações. Apesar de vir a governar a nação mais populosa do mundo, ele não tem a legitimidade conferida a autoridades democraticamente eleitas. E não pode esperar um domínio da estrutura de poder da China como tiveram Mao e Deng Xiaoping. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA E CELSO PACIORNIK