'O vírus do ebola é controlável', diz Obama O presidente dos EUA, Barack Obama, disse nesta quarta-feira que é cedo demais para saber se o tratamento norte-americano contra o vírus do Ebola deveria ser distribuído amplamente. Segundo Obama, as autoridades estão focadas agora nas medidas de segurança pública para conter a epidemia da doença mortal no Oeste da África.