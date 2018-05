O WikiLeaks e seus ''sócios''

Brian Shelter Noam Cohen, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O WikiLeaks, site responsável pela divulgação de milhões de segredos de Estado no ano passado, procura escolher cuidadosamente seus sócios na mídia. Entretanto, ele se tornou um componente tão grande no jornalismo que alguns de seus segredos - que já não lhe pertencem - não podem mais ser controlados.

Sua última divulgação - os arquivos sobre os presos na Baía de Guantánamo, em Cuba - foi feita no domingo, em parceria com oito organizações jornalísticas nos Estados Unidos e em outros países, entre eles The Washington Post e os jornais McClatchy e The Telegraph, de Londres. A divulgação "oficial" foi acelerada quando o WikiLeaks soube que duas empresas que colaboraram com ele no passado, mas que desta vez foram excluídas - The New York Times e The Guardian - prepararam suas próprias matérias sobre Guantánamo, pois haviam obtido as informações por sua própria conta.

Isso provocou um corrida para ser o primeiro veículo a publicar online segredos que jamais teriam aparecido tão rapidamente se o WikiLeaks não possuísse os documentos que os comprovassem. Para o jornalismo, isso significou um reequilíbrio das relações tradicionais entre concorrentes e fontes. Para o WikiLeaks, foi uma lição sobre a dificuldade de abrir caminho na cobertura de notícias em vez de se deixar abater.

Na sua primeira colaboração importante com os jornais, em julho do ano passado, o WikiLeaks concedeu o acesso exclusivo a um arquivo secreto dos diários da guerra do Afeganistão a The Times e The Guardian, na Grã-Bretanha, e a Der Spiegel, na Alemanha. Agora, enquanto divulga aos poucos 250 mil telegramas diplomáticos americanos, o site diz que tem mais de 50 parceiros.

Impacto. O objetivo do WikiLeaks foi sempre ampliar ao máximo seu impacto, mas sua estratégia de mídia já mudou consideravelmente desde que começou com a ideia de que, se postasse importantes documentos, os jornalistas passariam a publicar suas matérias nele. Desde então, aprendeu o valor de uma "exclusiva" aos jornalistas, criando parcerias com as editoras que impõem um embargo coletivo à data da publicação em troca do acesso privilegiado.

No Twitter, o WikiLeaks sugeriu que não se importava por ter perdido o controle de seus segredos, declarando que estava satisfeito pelas publicações de seus ex-sócios "contribuírem com seu peso para aumentar" seu "impacto".

Yochal Benkler, codiretor do Centro Berkman para a Internet e a Sociedade, da Universidade de Harvard, acredita que a luta do WikiLeaks contra o sigilo "não foi prejudicada, mas aumentou graças à intensificação da concorrência na cobertura dos documentos". Ele afirmou que os arquivos sobre Guantánamo confirmaram o que as primeiras divulgações já sugeriam. "O futuro da rede do Quarto Poder implicará uma mistura de modelos tradicionais e online, colaborando e concorrendo numa escala global para um relacionamento produtivo, mas difícil".

Em um ensaio publicado este mês na revista britânica New Statesman, o fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, explicou seu raciocínio. Embora descrevesse o WikiLeaks como um veículo que segue firmemente a tradição das editoras radicais que tentaram expor "todos os mistérios e segredos dos governos perante o público", ele acrescentou que, "por razões de realpolitik", trabalha apenas "com alguns dos maiores grupos da mídia" do mundo. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

SÃO JORNALISTAS