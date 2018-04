O zigue-zague do presidente Todas as análises inteligentes do governo do presidente dos EUA, Barack Obama, começam em Chicago. Foi lá que os membros do alto escalão da administração foram testados e formados. A mentalidade de Chicago é algo que eles levam para todos os lugares. Isso significa que eles têm consciência da diversidade. A nação e o mundo são uma porção de departamentos amontoados que precisam ser costurados. Isso quer dizer que eles não são doutrinários e gostam de se ver como pragmáticos, não como ideólogos. Isso significa que eles vivem os dois lados da chamada "Grande Tensão". Em Chicago, há uma tensão entre a orla do lago e os bairros do interior da cidade. A orla tende a ser idealista, franca e liberal. Os subúrbios são cautelosos e maquiavélicos. Em todas as suas ações, Obama costura as duas tendências. Seu último discurso misturou idealismo e astúcia. De certa forma, foi um esforço inspirador para criar um novo diálogo no Oriente Médio. Obama, porém, foi para uma região onde os diferentes grupos têm suas próprias narrativas e estão acostumados a gritar uns com os outros. Como de costume, ele se posicionou acima da disputa e tentou criar uma nova narrativa com a qual todos os lados pudessem se relacionar. Na narrativa de Obama, cada lado foi igualmente vitimado pela História, cada lado tem reclamações legítimas e deveres a cumprir. Para construir essa nova narrativa, ele listou verdades duras, distorções históricas, apelos eloquentes e traçou equivalências morais. Os críticos do presidente se queixaram das distorções de Obama: o sofrimento dos palestinos, por exemplo, não é comparável ao sofrimento de antigos escravos do sul dos EUA.Mas isso é diplomacia, não erudição. Obama estava usando seu discurso para mostrar empatia e respeito. Essa foi a parte idealista do discurso, e foi eficaz. Mas houve uma outra parte, dirigida às pessoas nos ministérios. Nela, Obama sugeriu políticas americanas cautelosas e maquiavélicas. Em quase todas as questões importantes, ele reduziu as metas e expectativas americanas. Os EUA costumavam falar em pôr fim ao programa nuclear do Irã. Agora, Obama só espera impedir Teerã de transformar seu programa nuclear em armas. Os EUA costumavam querer desradicalizar o Islã. Agora Obama aceita grupos radicais desde que não matem pessoas. O grande recuo para o realismo preocupa a promoção da democracia. Muitos de nós esperávamos que Obama colocasse uma iniciativa de construção da democracia gradual no centro de sua abordagem. Esse esforço começaria com projetos para criar policiais honestos e juízes independentes. Isso incluiria declarações claras para que o mundo compreenda que os EUA discordam dos velhos autocratas árabes. Houve uma citação sobre a promoção da democracia no discurso, mas foi formal e abstrata. O presidente não defendeu claramente as instituições democráticas. Ele disse que os governos "deveriam refletir sobre a vontade dos povos" e os cidadãos deveriam "ter voz" sobre como são governados. O discurso no Cairo construiu uma fachada idealista sobre uma estrutura realista. E isso leva ao centro da perplexidade sobre a política externa de Obama. Ele quer ser um líder inspirador, que mobiliza as massas. Mas também deseja ser um realista, que costura acordos palacianos. Há uma tensão entre essas duas vontades que até mesmo um político experiente de Chicago está tendo dificuldade de administrar. *David Brooks é historiador e analista político