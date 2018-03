Obama abre 11 pontos sobre McCain, diz pesquisa O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, lidera as intenções de voto do eleitorado com 11 pontos porcentuais de vantagem sobre seu adversário republicano John McCain, indica a pesquisa diária do Gallup publicada hoje na página do instituto na internet. Na pesquisa de hoje, Obama tem 52% das intenções de voto, e McCain está com 41%. McCain perdeu um ponto sobre a pesquisa de ontem, o que estatisticamente não é considerado, enquanto Obama ficou no mesmo patamar. A pesquisa indica que os eventos da campanha eleitoral no final de semana não tiveram impacto imediato no cenário - a vice de McCain, Sarah Palin, foi no sábado ao programa de televisão Saturday Night Live, enquanto o ex-secretário de Estado americano, o republicano Colin Powell, fez uma forte manifestação de apoio à candidatura Obama no domingo. "Embora os porcentuais absolutos de apoio a Obama e a McCain tenham variado por margem pequena nas últimas três semanas, a vantagem de Obama se encolheu para seis pontos porcentuais no final da semana passada, mas voltou a se expandir nos últimos dias", avalia o Gallup. Na quinta-feira, Obama tinha 49% das intenções de voto, e McCain tinha 43%. A pesquisa publicada hoje foi feita entre os dias 17 e 19 de outubro e entrevistou 2.774 eleitores registrados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.