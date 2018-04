Obama acelera transferência de presos de Guantánamo

As chances de transferência de prisioneiros para os Estados Unidos, no entanto, diminuíram bastante recentemente devido a um bloqueio de recursos pelo Congresso. Além disso, outros países relutam em receber mesmo aqueles que não são considerados uma ameaça à segurança.

Em maio, Obama disse que os casos de 50 detentos haviam sido revisados e que 48 deles estavam esperando para ser libertados. Obama prometeu fechar a prisão no começo do ano que vem. Funcionários do governo vêm tentando, junto a governos estrangeiros, realocar os detentos.

Ontem, autoridades americanas anunciaram que três deles - Khalid Saad Mohammed, Abdalaziz Kareem Salim Al Noofayaee e Ahmed Zaid Salim Zuhair - haviam sido enviados para a Arábia Saudita. Zuhair realizou várias greves de fome ao longo de quatro anos, em protesto contra sua prisão.

O Departamento de Justiça dos EUA informou que os casos dos três estarão sujeitos a uma revisão judicial na Arábia Saudita antes que eles participem de um programa de reabilitação administrado pelo governo saudita.

Funcionários do governo americano disseram que estavam próximos de um acordo com a Arábia Saudita e o Iêmen. Sob o acordo, a Arábia Saudita receberia 100 detentos iemenitas e os colocaria em centros de reabilitação para terroristas.

Na quarta-feira, Palau concordou em aceitar 17 muçulmanos chineses que estão em um limbo legal em Guantánamo.