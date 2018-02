Obama adverte republicanos para que não vetem pacto

Em uma mensagem destinada ao opositor Partido Republicano, o presidente Barack Obama disse nesta quinta-feira, 2, que a eventual rejeição pelo Congresso americano do acordo nuclear iraniano significará o “colapso” da unidade entre as potências que o negociaram e colocará sobre os EUA a responsabilidade pelo fracasso da diplomacia.

Logo após o pronunciamento de Obama, o presidente da Câmara, o republicano John Boehner, disse que é “ingenuidade” supor que o regime iraniano não continuará a usar seu programa nuclear para desestabilizar o Oriente Médio. “Minha preocupação imediata é a indicação do governo de que aliviará as sanções no curto prazo. O Congresso deve ter oportunidade de revisar os detalhes de qualquer acordo antes de que qualquer sanção seja levantada”, afirmou Boehner, em nota.

O pacto prevê o alívio do bloqueio econômico dos EUA depois que inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) comprovarem a aplicação dos compromissos essenciais assumidos pelo Irã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o republicano Bob Corker, anunciou que colocará em votação no dia 14 um projeto que dá ao Congresso o poder de aprovar ou rejeitar o acordo negociado pelo Executivo.

Obama usou o espectro de uma nova guerra no Oriente Médio para tentar “vender” os méritos do entendimento à opinião pública, aos parlamentares americanos e ao principal aliado dos Estados Unidos naquela região, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

Segundo o presidente americano, uma das alternativas à negociação seria bombardear as instalações nucleares iranianas, o que daria início a mais um conflito e retardaria a produção de bombas por apenas “alguns anos”. A outra saída seria manter as sanções contra o Irã e esperar que o país não tenha sucesso no avanço de seu programa – que o governo iraniano assegura ter caráter pacífico.

Obama ressaltou que isso foi feito nos últimos 20 anos, mas não evitou que o Irã se aproximasse da capacidade de ter armas atômicas. “Esse acordo não tem a confiança como base. Ele tem como base uma verificação sem precedentes”, disse Obama, ressaltando que o Irã estará sujeito ao mais estrito e transparente regime de inspeções já imposto a um programa nuclear.