Obama almoça no castelo de Windsor com a rainha Elizabeth II

WINDSOR, INGLATERRA - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi nesta sexta-feira, 22, ao castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para participar de um almoço privado com a rainha Elizabeth II e felicitá-la por seus 90 anos, que ela completou ontem.

Em meio a um forte dispositivo de segurança, Obama e sua mulher, Michelle, chegaram em um helicóptero americano, que aterrissou nos jardins do castelo, onde Elizabeth II e seu marido, o duque de Edimburgo, Philip, os esperavam. A rainha, que usava um traje azul celeste e tinha a cabeça coberta por um lenço, entrou com o casal Obama em um automóvel que os levou até a entrada do castelo.

O casal Windsor e os Obama almoçaram antes do presidente americano voltar a Londres para se reunir com o primeiro-ministro britânico, David Cameron, na residência oficial do número 10 de Downing Street.

Em artigo publicado no jornal "The Daily Telegraph" nesta sexta-feira, Obama ressaltou que a participação da Grã-Bretanha na União Europeia (UE) aumenta o prestígio do país no mundo.

A opinião do presidente dos Estados Unidos sobre o debate europeu representa um respaldo à campanha de Cameron a favor da permanência do país na UE, embora tenha recebido críticas dos partidários do "Brexit" (saída), liderados pelo prefeito de Londres, Boris Johnson, que considera que Obama não deveria intervir em um assunto britânico. / EFE