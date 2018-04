Obama ameaça novas sanções contra a Rússia

Ele acrescentou que ainda acredita na possibilidade de uma resolução diplomática para a crise e que as sanções serão calibradas se a Rússia aumentar ou reduzir o seu envolvimento na Ucrânia. "Mas, ao longo desse processo, nos manteremos firmes em nosso inabalável apoio à Ucrânia."

O presidente dos EUA salientou que o governo tem autoridade para aplicar sanções contra funcionários do setor de armas da Rússia e apoiadores dos russos se Moscou não buscar uma solução diplomática para a crise ucraniana.

Nesta segunda-feira, o governo norte-americano congelou ativos de sete autoridades russas, incluindo consultores do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por apoiar o referendo na Crimeia, no maior movimento de sanções contra a Rússia desde o fim da Guerra Fria. O Departamento do Tesouro também impôs sanções contra quatro ucranianos envolvidos no esforço separatista, incluindo o ex-presidente Viktor Yanukovich. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.