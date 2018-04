Obama amplia benefícios a parceiros de servidores gays

A decisão é um aceno político para um grupo de eleitores democratas que tem se tornado impaciente com o governo nas últimas semanas. Vários arrecadadores de fundos gays retiraram seu apoio para um evento do Comitê Nacional Democrata, marcado para 25 de junho, no qual o vice-presidente Joe Biden deve discursar. A medida foi uma resposta às instruções do Departamento de Justiça divulgadas na semana passada sobre a Defesa do Ato do Casamento, alvo de críticas de gays e lésbicas.