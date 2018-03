Obama amplia vantagem sobre McCain, indica Gallup O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a ampliar sua vantagem sobre o republicano John McCain no acompanhamento diário do Instituto Gallup sobre a intenção de voto dos norte-americanos. A vantagem de Obama, que na pesquisa divulgada ontem era de nove pontos porcentuais (51% a 42%), chegou a onze pontos (52% a 41%) na sondagem anunciada hoje. Quase todas as 2.747 entrevistas utilizadas para a composição da pesquisa, realizada entre os dias 5 e 7 de outubro, foram conduzidas antes do debate de ontem entre Obama e McCain. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.