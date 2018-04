Obama anuncia fim de operações de combate no Iraque até agosto de 2010

O presidente americano, Barack Obama, anunciou ontem que retirará todas as tropas de combate do Iraque até agosto de 2010, encerrando uma impopular guerra que já dura quase seis anos e cumprindo uma de suas principais promessas de campanha. Deverá permanecer no Iraque até 2011 um contingente de 35 mil a 50 mil soldados, responsável, principalmente, pelo treinamento de forças locais, proteção de cidadãos americanos e auxílio na luta contra o terrorismo. Especial traz linha do tempo da guerra Segundo Obama, "o fim da guerra do Iraque abrirá as portas para uma nova era de liderança e compromisso dos EUA no Oriente Médio" e contribuirá para o diálogo com países como Irã e Síria, promessa de campanha do presidente (mais informações na página 14). "Vim aqui falar a vocês sobre como a guerra do Iraque vai acabar", discursou Obama na Carolina do Norte, diante de quase 2 mil fuzileiros navais a caminho do Afeganistão. "Escolhi um cronograma em que nossas brigadas de combate serão retiradas em 18 meses. E deixe-me ser o mais claro possível: em 31 de agosto de 2010 nossa missão de combate no Iraque estará encerrada." Até o fim de 2011 - data-limite da ocupação americana, segundo acordo firmado entre Washington e Bagdá em novembro - "completaremos a transição política e traremos nossos soldados de volta para casa com a honra que merecem", afirmou o presidente. A recente melhora na segurança iraquiana "renovou os motivos de esperança" e permitiu aos EUA iniciar a transição do poder às autoridades locais, garantiu o presidente. Na quinta-feira, Obama havia solicitado um adicional de US$ 75,5 bilhões no orçamento para operações de combate no Iraque e Afeganistão. Entre 2009 e 2010, quando os combatentes no Iraque serão retirados, esse gasto recuará de US$ 215 bilhões para US$ 130 bilhões. A retirada de tropas do Iraque ajudará Obama a reforçar o contingente americano no Afeganistão, que em breve deve chegar a 56 mil soldados, e reduzir o assustador déficit de US$ 1,3 trilhão dos EUA. "Não podemos nos dar ao luxo de ver o Iraque separadamente de outras prioridades. Enfrentamos o desafio de mudar o foco para o Afeganistão e para o Paquistão, de aliviar a pressão sobre nossos militares e de reconstruir as estruturas de nossa economia. São desafios que serão alcançados", disse Obama. As forças de combate dos EUA deverão começar a deixar o Iraque somente no fim de 2009, anunciou o presidente. Obama reconheceu que o país ainda terá de enfrentar "tempos difíceis", nos quais a "violência continuará sendo parte do dia a dia" e as instituições políticas iraquianas sofrerão com disputas sectárias. "Não podemos livrar o Iraque de todos aqueles que se opõem aos EUA ou simpatizam com nossos adversários", disse Obama. "Não podemos policiar as ruas iraquianas até que elas estejam salvas, nem ficar até que o país esteja totalmente unido."