Obama anuncia mudanças no comando da área de segurança

Obama (centro), ao lado de Gates (esquerda) e Panetta (direita).

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou nesta quinta-feira, 28, mudanças no comando da área de segurança, que já haviam sido antecipadas pela imprensa americana no dia anterior. As mudanças, que ainda devem ser submetidas à aprovação do Senado, incluem a saída do secretário de Defesa, Robert Gates, substituído por Leon Panetta, atual diretor da CIA (a agência de inteligência americana).

Gates ocupa o cargo de secretário de Defesa desde 2006, quando o presidente americano ainda era George W. Bush, antecessor de Obama. Após deixar a pasta, no final de junho, Gates deverá se aposentar.

Para substituir Panetta no comando da CIA, Obama indicou o general David Petraeus, que ocupa desde julho do ano passado o cargo de comandante da Força Internacional de Assistência e Segurança (Isaf, na sigla em inglês), responsável pelas operações de guerra no Afeganistão.

Petraeus deverá ser substituído pelo tenente-general John Allen, que atualmente é o vice-comandante do Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares na Ásia Central e no Oriente Médio.

O diplomata Ryan Crocker, ex-embaixador americano no Iraque durante o governo de George W. Bush, foi indicado para o cargo de embaixador no Afeganistão. As mudanças foram anunciadas pouco antes do início da retirada das tropas americanas no Afeganistão, previsto para julho.

