Obama anuncia orçamento com déficit recorde de US$ 1,5 trilhão

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu nesta segunda-feira a proposta de orçamento de seu governo para o próximo ano fiscal - que prevê um déficit recorde de US$ 1,56 trilhão em 2010.

O rombo nas contas do governo previsto pela proposta representa 10,6% do PIB americano. Em 2011, o déficit cairia para US$ 1,26 trilhão, ou 8,3% do PIB.

A proposta apresentada nesta segunda ao Congresso americano prevê gastos de US$ 3,83 trilhões (cerca de R$ 7,14 trilhões) e inclui US$ 100 bilhões em estímulo fiscal para pequenas empresas investirem na criação imediata de empregos.

"Vamos continuar a fazer o que for preciso para criar empregos", disse Obama, em pronunciamento na Casa Branca.

O presidente americano já havia dito que a criação de empregos será prioridade de seu governo em 2010 no discurso do Estado da União, na semana passada. A taxa de desemprego no país chega a 10% e pode prejudicar a recuperação da economia.

O Congresso deve aprovar a proposta antes do início do ano fiscal, que vai de 1º de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2011.

Cortes

O orçamento proposto por Obama também prevê uma economia de US$ 250 bilhões nos próximos dez anos por meio do congelamento de gastos em alguns programas domésticos.

"Não podemos continuar a gastar como se os déficits não tivessem importância", disse o presidente.

A proposta prevê cortes em diversos programas, entre eles o projeto da Nasa (a agência espacial americana) de enviar astronautas de volta à Lua até 2020.

No total, haverá cortes em 120 programas do governo. No entanto, a proposta de orçamento também prevê aumento de gastos em áreas consideradas essenciais, como educação e defesa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.