Obama anuncia 'retirada responsável' de tropas do Iraque O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou hoje a data para a "retirada responsável" das tropas norte-americanas do Iraque. Segundo Obama, todas as tropas de combate serão retiradas até 31 de agosto de 2010. Porém o presidente ressaltou que permanecerá ainda no país uma força de transição, com entre 35 mil e 50 mil homens. Em um discurso realizado em Camp Lejeune, uma base da Marinha na Carolina do Norte, Obama advertiu que o Iraque ainda não é um país seguro e haverá dias difíceis pela frente. O presidente dos EUA também apontou que a queda no preço internacional do petróleo traz dificuldades para o governo iraquiano. De acordo com o plano de Obama, aprovado inclusive pelo seu ex-rival na disputa pela presidência, o senador republicano John McCain, as tropas que permanecerem no Iraque em 2011 ajudarão a treinar as forças de segurança locais, proteger civis e realizar operações de contraterrorismo. De acordo com um pacto firmado entre o então presidente dos EUA George W. Bush e o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, todas as forças norte-americanas devem deixar o Iraque até o fim de 2011. Os EUA mantêm atualmente 142 mil soldados no Iraque. Nos seis anos desde a invasão do país, 4.237 soldados dos EUA morreram, um número que contribui para a impopularidade desta guerra entre a opinião pública americana. As informações são da Dow Jones.