Obama anuncia saída de Hagel da chefia do Pentágono

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta segunda-feira, 24, a saída de Chuck Hagel do cargo de secretário da Defesa e declarou que Hagel chegou à conclusão que é "a hora certa" para encerrar seu trabalho. Obama disse que ele permanecerá no cargo até que o sucessor no Pentágono seja confirmado pelo Senado.

Hagel teve um mandato difícil, de quase dois anos, durante o qual lutou para fazer parte da equipe de política externa da Casa Branca. Ele deixa o posto sob pressão, em meio a várias crises de política externa, entre elas a ascensão do grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria. Em declarações feitas nesta segunda-feira, Obama chamou Hagel de "secretário da Defesa exemplar".

Já Hagel afirmou que o governo Obama colocou o Departamento de Estado e os Estados Unidos num curso mais forte na direção da estabilidade e da segurança. Ele se declarou "imensamente orgulhoso" do que conquistou durante seu mandato.

Segundo Hagel, os EUA se prepararam, assim como a seus aliados no Exército do Afeganistão, para uma transição de sucesso. Ele disse que o país fortaleceu suas alianças e parcerias no exterior, enquanto responde, com êxito, à crise global. Hagel afirmou também que o Pentágono deu início a importantes reformas que vão preparar as Forças Armadas para desafios futuros. / AP