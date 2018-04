Obama anuncia US$ 100 milhões para ajuda ao Haiti

O presidente afirmou que as primeiras levas de pessoas que trabalharão no resgate e no socorro das vítimas estão em terra. Além disso, há mais assistência se direcionando à ilha, incluindo membros da 82ª divisão Airborne do Exército.

Forças de operações especiais reabriram o aeroporto do Haiti, de acordo com um relatório do governo norte-americano divulgado na manhã de hoje, ao qual o "Wall Street Journal" teve acesso. Um avião militar levará água a medicamentos.

"Mesmo que nos movamos o mais rápido possível, serão necessárias horas, e em muitos casos dias, para que todas as pessoas e recursos cheguem", disse Obama, afirmando que estradas estão intransitáveis e que a comunicação ficou danificada.

"Nada disso parece rápido o suficiente quando você tem alguém que ama sob escombros, quando você está dormindo nas ruas, quando você não pode alimentar seus filhos", afirmou.

As informações são da Dow Jones.