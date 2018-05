Obama anunciará plano para reduzir déficit

Após chegar a um frágil acordo com a oposição sobre o Orçamento, o presidente Barack Obama deve anunciar seus planos para a redução do déficit americano na quarta-feira. David Plouffe, assessor da Casa Branca, disse ser urgente elevar o limite do déficit - atualmente em US$ 14,3 trilhões. Este valor deve ser atingido em maio e o governo perderia a sua autoridade para poder financiar os gastos, precisando permissão do Congresso. Plouffe pediu que os cortes sejam feitos "com um bisturi e não com um facão".