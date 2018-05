Obama apela no rádio pela aprovação do Start O presidente dos EUA, Barack Obama, voltou a pressionar ontem, em seu programa de rádio, pela aprovação no Congresso do tratado de armas nucleares com a Rússia, conhecido como Novo Start. Obama lembrou do ex-presidente Ronald Reagan e afirmou que a aprovação do acordo não é importante apenas para democratas ou republicanos, mas para os EUA. "Sem isso, não estaremos aptos a verificar o arsenal nuclear da Rússia", disse.