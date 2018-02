Obama apoia atuação de agentes de saúde na África

Obama afirmou que agentes de saúde que vão para a África devem ser "aplaudidos, apoiados e devem receber agradecimentos". De acordo com ele, uma resposta forte na África vai parar a propagação da doença nos EUA.

Os comentários do presidente seguiram uma conferência por telefone com trabalhadores da agência de Desenvolvimento Internacional americana que lideram os esforços do país para conter o vírus na África Ocidental. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.