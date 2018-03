Obama apoia Macron e o classifica de defensor dos valores europeus

PARIS - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama mostrou apoio ao candidato centrista à Presidência da França, Emmanuel Macron, a quem considera um defensor dos valores franceses e europeus.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira no Twitter de Mácron (veja abaixo), Obama aponta que não tem intenção de se envolver em muitas campanhas eleitorais já que não será mais candidato, mas que considera que as eleições francesas são "muito importante" para não dar uma opinião.

"As eleições na França são de uma importância capital para o futuro de França e os valores que protegemos. O sucesso da França importa para o mundo inteiro", afirmou.

Obama, que em nenhum momento nomeia a rival de Macron no segundo turno das eleições presidenciais que será realizado no dia 7, a ultradireitista Marine Le Pen, assegura que o candidato "defendeu os valores liberais", "destacou o papel importante que a França tem na Europa e no mundo" e "se comprometeu por um futuro melhor para os franceses".

"Ele dirige com suas esperanças, não com seus medos", acrescenta o ex-presidente americano. Obama lembra que recentemente falou com Macron "de seu movimento independente e de sua visão sobre o futuro da França", uma conversa que foi revelada em 20 de abril pela equipe de campanha do candidato.

"Quero que todos meus amigos franceses saibam que desejo seu sucesso. Estas eleições são muito importante. Quero que saibam que apoio Emmanuel Macron para avançar", indicou Obama, que conclui suas palavras dizendo em francês "Em Movimento" (nome do movimento político criado por Macron) e "Viva a França!".

Macron assegurou que o apoio de Obama o deixou "feliz", porque o ex-presidente americano "apoia os movimentos democráticos e o esforço europeu". / EFE e AFP