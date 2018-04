Obama apoia vice-presidente do Iêmen em eleições

O principal conselheiro antiterrorismo do governo Obama, John Brennan, leu neste domingo o texto de uma carta aos repórteres depois de entregá-la ao vice-presidente iemenita durante sua visita de dois dias àquele país árabe.

Iêmen, o país mais pobre do mundo árabe, tem se dilacerado durante um levante popular que já dura um ano para derrubar o governo autocrático do presidente Ali Abdullah Saleh. As forças militares de Saleh têm usado armas letais contra os manifestantes, matando centenas, e muitos outros morreram nos confrontos.

A ramificação ativa do grupo Al-Qaeda no Iêmen, que tem executado ataques nos Estados Unidos, vem explorando a turbulência com as manifestações para tomar territórios ao sul do país. Há tempos que o governo americano considera Saleh um aliado necessário, embora não confiável, na luta contra a célula do Al-Qaeda no país, e em razão disso o governo Obama vem intermediando um acordo para amenizar a crise política no país.

Pelo acordo, que teve o respaldo dos países árabes da região, Hadi será eleito como o novo líder do país nas eleições presidenciais de terça-feira, uma vez que ele é o único candidato.