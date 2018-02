Obama aponta novo coordenador para Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apontou um novo coordenador para a região do Oriente Médio, Norte da África e Golfo Pérsico, segundo anunciou a Casa Branca neste sábado. O especialista em política externa Philip Gordon vai assumir o posto no Conselho Nacional de Segurança no dia 11 de março. O anúncio ocorre duas semanas antes de Obama iniciar uma viagem para a Jordânia e Israel.