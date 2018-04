Obama aprova envio de mais soldados ao Afeganistão O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje em Denver, no Estado do Colorado, que ele aprovou o envio de milhares de soldados norte-americanos ao Afeganistão, necessários "para estabilizar uma situação em deterioração" no país asiático. "Para atender necessidades urgentes de segurança, eu aprovei o pedido do secretário (de Defesa, Robert) Gates de enviar uma brigada dos fuzileiros navais no final da primavera (boreal) e uma brigada do Exército e, além disso, as forças necessárias de apoio para as brigadas neste verão", disse Obama, em comunicado. Segundo um funcionário da Defesa, serão enviados nos próximos meses 12 mil soldados. "Esse aumento de tropas é necessário para estabilizar uma situação em deterioração no Afeganistão, que não recebeu a atenção estratégica, direção e reservas das quais precisava com urgência", afirmou Obama. As informações são da Dow Jones.